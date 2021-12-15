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Ekonomi Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik satışa çıkarıldı
Ekonomi

Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 47 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 12:02:00 -
Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik satışa çıkarıldı

TMSF’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ ile Agas Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ihale edilecek.

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