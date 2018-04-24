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İsyan etti! 'Eto’o’nun para için gitmesi...'

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Arıcı, Atiker Konyaspor forması giyen eski futbolcu Samuel Eto’o hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 19:14
İsyan etti! 'Eto’o’nun para için gitmesi...'

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Arıcı, "Eto’o Antalyaspor tarihi için önemli bir futbolcu. Antalyaspor tarihinde en çok gol atmış bir futbolcu. Devre arasında bazı isimleri gönderdik. Eto’o kalsın istedik ama Konyaspor’u tercih etti. Antalyaspor taraftarlarının da o zamandan kalan bir tepkisi oldu. Düşme pozisyonundayken, Eto’o’nun para için gitmesi tepki uyandırdı. Eto’o’nun bizim oyuncularımızı aradığı haberleri de çıkınca taraftar tepki gösterdi. Eto’o’ya gidiş şeklinden ötürü bir kırgınlığımız var. Eto’o kendisini kurtarmaya çalıştı. Bu hoş olmadı. Onun bakış açısı nasıldır bilmem. Bize ısrarla 2 yıllık sözleşme imzalatmaya çalıştı. Biz de lig sonunu görelim dedik. Eto’o da Konyaspor ile anlaştı. Biz bunu çok etik bulmadık." dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:14
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