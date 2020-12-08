  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsviçre'deki bir araştırmaya göre Kovid-19'un belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor
Aktüel

İsviçre'deki bir araştırmaya göre Kovid-19'un belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor

Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü, Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra dahi yorgunluk, koku veya tat kaybı, sürekli öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:00:54 -
İsviçre'deki bir araştırmaya göre Kovid-19'un belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor

CENEVRE (AA) - İsviçre'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bazı "sorunlu semptomlarının" risk faktörleri altında olmayan hastalarda bile 6 haftadan fazla sürebileceği belirtildi.

Araştırmayı, Cenevre Üniversitesi (UNIGE), Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) ve Cenevre Kantonu Genel Sağlık Müdürlüğünden doktor ve epidemiyologlardan oluşan bir ekip gerçekleştirdi.

Araştırma, Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak durumu hastaneye yatmayı gerektirmeyen yaklaşık 700 kişi üzerinde yapıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 33'ünün Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu aktarıldı.

Cenevre Üniversitesinden araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un 2020'nin başlarında ortaya çıkmasından bu yana, hem doktorlar, hem de virüs bulaşan hastalar açısından semptomlarının çeşitliliği ve süresinin "tahmin edilemez" olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "(Kovid-19) Özellikle, alışılmadık derecede uzun süreli bir hastalığa neden olma potansiyeline sahip gibi görünüyor." ifadesi yer aldı.

Cenevre'deki araştırma, yüzde 69'u Kovid-19'un komplikasyonlarına bağlı risk faktörleri altında olmayan hastalar üzerinde yapıldı.

- Teşhisten 6 hafta sonra bir veya birden fazla semptom görüldü

Araştırmaya katılan 669 kişinin yaş ortalamasının 43, bunların yüzde 60'ının kadın ve yüzde 25'inin de sağlık uzmanı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teşhisten 6 hafta sonra dahi katılımcıların üçte birinde Kovid-19 ile ilgili bir veya birden fazla semptom görüldü.

Bu semptomların başlıcalarını ise yorgunluk (yüzde 14), koku veya tat kaybı (yüzde 12), nefes darlığı (yüzde 9), sürekli öksürük (yüzde 6) ve baş ağrısı (yüzde 3) oluşturdu.

Araştırma ekibinden Dr. Mayssam Nehme, katılımcıların büyük çoğunluğunun, yaşadıkları fiziksel sıkıntılara ek olarak, bu semptomların "kalıcı olması ve tedavi edilemez" endişesini taşıdıklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay