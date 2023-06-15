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Dünya İsviçre'de Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin saldırı
Dünya

İsviçre'de Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin saldırı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 03:28:00 - 2023-06-15 04:03:36
İsviçre'de Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin saldırı

İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan skandal bir eylem gerçekleştirildi.

Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

İsviçre polisi açıklama yaptı

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından paylaşıldı. İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

Çirkin eyleme beraat kararı vermişlerdi

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı. Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti. Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

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