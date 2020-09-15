İsviçre’de kumar oyunu biletinde Yahudileri kızdıran olay!

Sembolleri ve harfleri birleştirerek kelimeler elde edilen Loterie romande’nin kumar oyununda 250.000 franka (232.000 euro) varan yüksek meblağlar kazanılıyor. Oyun biletinin üzerinde, "Yahudi" ve "gazlı" kelimelerinin yan yana gelmesi, müşterilerini şok etti.

Holokost Soykırımı’na atıfta bulunuldu

Bulmacanın arka planında ikinci dünya savaşı sırasında gaz odalarında öldürülen Yahudilere düzenlenen Holokost soykırımının dehşeti açıkça görülüyor.

Holokost, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanya’sı döneminde, Heinrich Himmler’in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde 6 milyon Yahudi’nin gaz odalarında sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırımdır.

Olayla ilgili uyarıda bulunan Topluluklar Arası Koordinasyon (CICAD) “şaşkınlık içinde” olduğunu açıkladı. CICAD’ın genel sekreteri Johanne Gurfinkel “Yalnızca 16 kelimelik bir tablo üzerinde, "Yahudi" ve "gazlı" kelimelerinin bir arada olması kesinlikle tesadüflerin sonucu değildi” açıklamasında bulundu.

Gurfinkel, böyle bir skandal üzerine "Loterie romande'den bunun nasıl olabileceği konusunda açıklama bekliyoruz ve bu konuda mümkün olan en kısa sürede görüşmeyi umuyoruz.”

Çekilen biletler

Loterie Romande İletişim Direktörü Danielle Perrette olay üzerine bu iki kelimenin bir kazı kazanında bulunmasından derin pişmanlık duyduğunu açıkladı ve “Tüm Yahudi cemaatine ve hassasiyeti zarar gören herkese en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz" dedi. Perette, daha sonra CİCAD’a randevu için hazır olduklarını ifade etti.

Loterie romande kurumu, iki terimin kasıtlı olarak yan yana konulmadığını garanti ederek sorunun talihsiz bir şans olduğunu belirtti.

Kurum, bunun bir daha yaşanmaması için tüm önlemleri aldıklarını söyleyerek "Yahudi" ve "gazla öldürülmüş" terimleri seçilebilir kelimeler listesinden kaldırıldıklarını açıkladı.

Buna ek olarak Loterie romande, suç teşkil eden biletin ait olduğu seriyi satıştan çektiğini onayladı.