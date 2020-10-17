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Aktüel İsviçre'de Ermenistan protesto edildi
Aktüel

İsviçre'de Ermenistan protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:33:01 -
İsviçre'de Ermenistan protesto edildi

BERN (AA) - İsviçre'de, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla gösteri düzenlendi.

Azerbaycan Koordinasyon Şurası'nın başkent Bern'de düzenlediği etkinliğe, ülkenin farklı kentlerinden 200 kadar Azerbaycanlı ve Türkler katıldı.

Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) da destek verdiği protestoda "Azerbaycan için adalet, Karabağ için adalet", "Ermenistan işgalini durdurun", "Kahrolsun Ermenistan", "Katil Ermenistan", "Terörist Ermenistan" ve "Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır" yazılı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı.

Gösteride özellikle Ermenistan ordusunun Gence'de sivilleri katletmesine yoğun tepki gösterildi.

Şura Başkanı Ekber Gence, burada yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve işgalden mutlaka kurtarılacağını vurguladı.

Gence, "İşgalci Ermenistan'ı Karabağ'dan mutlaka çıkaracağız. Tüm dünya bunu bilsin. Kahrolsun Ermenistan." dedi.

Ermenistan'ın sulh yoluyla Karabağ'dan çekilmesi gerektini ifade eden Gence, "Bunu yapmazlarsa Karabağ'da tek bir Ermeni kalmayana kadar savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "BM'ye göre Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağıdır"

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş ise Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun altını çizdi.

Demirtaş, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere katliamını kınayarak, "Biz hiçbir zaman sivil katliamı yapmadık ve yapmayacağız." dedi.

Uluslararası toplumun Ermenistan'ın sivillere yönelik katliama sessiz kalmasına da tepki gösteren Demirtaş, İsviçre'deki Türk vatandaşları olarak Azerbaycan'ın haklı davasına destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsviçre polisinin güvenlik önlemleri aldığı gösteri iki saat sürdü.



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