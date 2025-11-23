1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Hızlı kilo vermek için uygulanan diyet listelerinin tek tip ya da sağlıksız olduğunu görürüz. Ancak bugün sizlerle paylaşacağım diyet listesi hızlı zayıflatan diyetlere olan bu bakışı çürütecek. Öncelikle sebze, meyve, et gibi her biri ayrı ayrı gerekli besinlerden uzak durmanız gerekmiyor. Bu listeyle hem çabuk kilo verip hem de halsiz düşmeyeceksiniz. hastalıkların çoğunun kilolu olmaktan kaynaklandığını Unutmayalım.