Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Hızlı kilo vermek için uygulanan diyet listelerinin tek tip ya da sağlıksız olduğunu görürüz. Ancak bugün sizlerle paylaşacağım diyet listesi hızlı zayıflatan diyetlere olan bu bakışı çürütecek. Öncelikle sebze, meyve, et gibi her biri ayrı ayrı gerekli besinlerden uzak durmanız gerekmiyor. Bu listeyle hem çabuk kilo verip hem de halsiz düşmeyeceksiniz. hastalıkların çoğunun kilolu olmaktan kaynaklandığını Unutmayalım.

#1
Foto - 1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Kahvaltı! 1 dilim kepekli ekmek. 1 tatlı kaşığı kadar çilek reçeli. 1-2 tane salatalık. 1 tane meyve.

#2
Foto - 1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Kahvaltı asla geç saatlere kalmamalı. Ne kadar erken saatte .kahvaltı yaparsanız metabolizmanız o kadar hızlı çalışacaktır.

#3
Foto - 1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Öğle! 1 dilim tam buğday ekmek. Haşlanmış et. Domates. 1 kase yoğurt. Öğle yemeğinden 15 dakika kadar sonra çay ya da kahve tüketebilirsiniz. Asla şeker kullanmayın.

#4
Foto - 1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Akşam! 1 dilim kızartılmış ekmek. Büyük kase az yağlı salata. 1 su bardağı kadar ayran.

#5
Foto - 1 Haftada 5 kilo verin: Her gün kesinlikle tüketilmesi gereken gıda! İçindeki örnek listeyi not edin

Yatmadan önce ağır gıdalar atıştırmaktan kesinlikle uzak durun. Yatmadan 30 dakika kadar önce ıhlamur, melisa gibi sizi rahatlatacak bitki çayları tüketmenizde fayda var.

