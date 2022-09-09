İsviçre Türkiye'yi tercih etti! Üretimine başlandı! Teslim tarihi 2023

Eskişehir’de imalatı yapılan 11 adet bakım aracı, İsviçre demir yollarında görev yapacak. Amerikan menşeili Harsco firmasıyla ortak yürütülen projede, toplam 11 adet demir yolu bakım aracı İsviçre’de hizmet verecek. Henüz prototip imalat çalışmaları devam eden araçlar, raylarda oluşan elektrik arızaları, yol ve altyapı çalışmaları için kullanılabilecek. Testlerin ve homolagasyon çalışmalarının İsviçre demir yollarıyla birlikte gerçekleştirildiği bakım araçlarının 2 adet prototipinin, 2023 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

ELEKTRİK ARIZALARI, YOL VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN KULLANILACAK

Aracın kabiliyetlerinden ve teknik bilgilerinden bahseden TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürü Ali Rıza Isın, araçların testlerine henüz geçemediklerini belirtti. Şasinin üzerinde 4 modülün olduğunu söyleyen Isın, “İsviçre demir yolları için, 2+9 şeklinde demir yolu bakım aracı imalatının yapıldığı atölyede bulunuyoruz. Bu projeyi Amerikan menşeili Harsco firmasıyla birlikte yapıyoruz. Aracın özelliklerine geçecek olursak, şasinin üzerinde dört modül bulunuyor. Kabin 1, Kabin 2, personel ve makine odası şeklinde. Aracın kabiliyetlerinden bahsedecek olursak, üzerindeki vinç vasıtasıyla, demir yolunda hem kataner, yani elektrikle ilgili arızaları gidermek için hem de yol ve altyapıyla ilgili çalışmaları gidermek için ekipmanlar bulunuyor. Aynı zamanda alt yapıyla ilgili poz çalışmaları diye tabir ettiğimiz çalışmalar bu araçla yapılabiliyor” diye konuştu.

“2023 YILINDA 2 ADET PROTOTİPİN TESLİMİ GEREKİYOR”

İki adet prototip imalatının ardından 9 adet daha araç üretileceğini dile getiren Ali Rıza Isın, projenin ihracata da katkı sağladığını vurguladı. Montaj, imalat ve testlerin komple Eskişehir’de yapıldığını belirten Isın, “Şu anda prototip imalat çalışmaları devam ediyor. Devamında İsviçre demir yolları için 9 adet daha yapılacak. Henüz testlerine geçemedik. Testlerin ve homogolasyon işlemlerinin İsviçre demir yollarıyla birlikte yapılması lazım. 2023 yılında 2 adet prototipin teslimi gerekiyor. İsviçre altyapısı ve demir yolu bakımı için yapılan bu araç, komple montajı, imalatı ve testleri Eskişehir TÜRASAŞ bölge müdürlüğünde yapılacak. Harsco’nun da TÜRASAŞ’ı seçme nedeni Türkiye’nin ve TÜRASAŞ’ın tecrübelerinden, daha önce yaptığı lokomotif imalatlarından kaynaklanıyor. Bir taraftan da ihracat gerçekleştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.