  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski albay Türkiye'nin S-600 silahını açıkladı! Dünyada eşi yok, Ruslar S-500 denerken biz bunu da yaptık

Danimarka uslanmıyor! Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Güney Kore ve Japonya Türkiye'nin kapısını çalacak! Abdullah Çiftçi 'Katılmak istiyorlar' diyerek duyurdu

Zelenskiy'den Prigojin'in ölümüne ilişkin Putin'e olay gönderme!

CHP'li İzmir B.B. mahkeme kararını tanımadı, vatandaş ile polisi karşı karşıya getirdi!

İzmir'de TOKİ projesine takoz!

Rusya Türkiye kararını duyurdu: İndirim yapıldı, acele edin

Laikçi yobazlar okullarda din görevlisine karşı İzmir mitingine hazırlanıyor!

HKÜ'den genç girişimciler için kaçırılmayacak fırsat

CHP'li Soyer Tarkan'a 25 milyon TL ödemişti! İzmir'de çöp dağları oluştu!
Dünya İsviçre 'devletsiz' sayılan Afganlara özel pasaport verecek
Dünya

İsviçre 'devletsiz' sayılan Afganlara özel pasaport verecek

Yeniakit Publisher
2023-08-24 21:55:00 -
İsviçre 'devletsiz' sayılan Afganlara özel pasaport verecek

İsviçre, ülkesinde yaşayan, geçerli resmi belgesi olmayan ve artık "devletsiz" sayılan Afganlara özel bir pasaport verecek.

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği (SEM) Sözcüsü Daniel Bach, İsviçre'de yayın yapan SRF televizyonuna yaptığı açıklamada, İsviçre'de yaşayan ve geçerli bir resmi belgesi bulunmayan Afganlara özel bir İsviçre pasaportu (yeşil pasaport) alma hakkı tanıyacaklarını söyledi.

Bach, bu pasaportu alan Afganların birçok ülkeye seyahat edebileceğini ifade etti.

Göç Sekreterliği bu uygulamayı, temmuzda Afganların ülkelerinden belge almalarının imkansız olduğu ve bu nedenle "vatansız" sayılmaları gerektiğini belirten bir mahkeme kararının ardından başlattı. Karara, 24 yaşındaki Afgan Farid Abdelhaq'in İsviçre'den ayrılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini kabul etmemesi sebep oldu.

7 yıldır İsviçre'de yaşayan ve geçerli bir oturumu olan Abdelhaq, ülkesinden talep ettiği belgeleri Taliban'ın 2021'de yönetime gelmesinin ardından alamaması nedeniyle seyahat edemiyordu.

Konuya ilişkin SRF'ye konuşan Abdelhaq, 2021 itibarıyla birkaç kez Cenevre'deki Afganistan Büyükelçiliğine pasaport almak için gittiğini ancak bunun mümkün olmadığını öğrendiğini kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu nedenle seyahat belgeleri ve yeni bir pasaport için SEM'e başvuran ancak başvurusu reddedilen Abdelhaq yasal işlem başlattı.

Federal İdare Mahkeme, Abdelhaq'a yeşil pasaport verilmesi yönünde karar aldı. Abdelhaq'ı mahkemede temsil eden İsviçreli avukat Sandra Gisler, kararın bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Bundan etkilenen Afganların yabancılara özel yeşil pasaportu alabileceği de kaydedildi.

İsviçre'de yaşayan 30 binden fazla Afgan'ın, ülkesinden belge temin etme ve seyahat edememe gibi sorunlarla karşılaştığı ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23