İsviçre bankalarının Türklere milyar dolarlık borcu var

İsviçre bankalarının resmi rakamlara göre Türklere ortalama 5-5.2 milyar dolar civarında borcu olduğu ortaya çıktı.

İsviçre'nin Türklere milyar dolarlık borcu

Konuyla ilgili bilgi veren 2 farklı fon yöneticisi resmi verilere göre şu anda komisyon ücretlerinin geri verildiği tarihlerde Türklerin İsviçre bankalarında ortalama 5-5.2 milyar dolar civarında parası bulunduğunu söyledi. Açıklamayı yapan fon yöneticileri, İsviçre'ye gönderilen paraların ülkedeki faiz getirisinin düşük olması sebebiyle yüzde 80-90'ının çeşitli finansal ürünlere yönlendirildiği bilgisini verdi.

Dolayısıyla Türklerin İsviçre'deki paralarının ne kadarının nasıl kullanıldığına dair resmi bir veri olmasa da 5 milyar dolarlık resmi veri üzerinden gidildiğinde İsviçre bankalarının Türklere 150-180 milyon dolarlık bir geri ödeme yapması gerektiği söylenebilir. Bu rakam Türk müşterilerin İsviçre bankalarından bugünkü kurla 1.1-1.4 milyar lira alacağı olduğu anlamına geliyor.

Türk ailelerinin paradan haberi yok

Peki Türkler bugüne kadar bu parayı almak için harekete geçti mi? Bunun cevabını İsviçre bankalarından almak mümkün değil. Ancak çeşitli şirket ve danışmanlar bankalardan 'retrocession'larını almak isteyen müşterilere aracılık ediyor. Bunlardan birisi olan Yatırım Danışmanı Mercedes Molina bu komisyon alacaklarıyla ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

Bugüne kadar söz konusu tarihlerde İsviçre'de parası bulunan 20 Türk ailesiyle görüştüğünü söyleyen Molina "20'sinin de konuyla ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Duyduklarında çok şaşırdılar. Çok olumlu reaksiyonlar aldık. Hatta hemen ne kadar para alabileceklerini hesaplamaya başlayanlar oldu. 4-5 Türk ailesinin paralarını geri almak üzere süreci başlattığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bankalar parayı vermek istemiyor

Molina tam olarak hangi isimlerle görüştüğü bilgisini paylaşmadı ancak son zamanlarda İspanya-Türkiye arasında mekik dokuduğunu söyledi. Kendisine Türklerin neden bu alacaklarıyla ilgili bilgisi olmadığını sorduğumuzda ise şu cevabı verdi:

"Öncelikle doğal olarak İsviçre bankaları bu paraları ödemekte çok istekli değil. Dolayısıyla müşterilerine yazılı veya sözlü bilgi vermiyorlar. Türkiye'de bunun yanında sanırım bireysel para yöneticisi veya muhasebeciyle çalışma geleneği de çok yaygın değil. Ancak Türkiye dışında da bu konu pek bilinmiyor. Diğer ülkelerde de konu basında yer almadıysa bu hakkını talep eden çok fazla kişi olmuyor."

2022'ye kadar paranın talep edilmesi gerekiyor

Molina, başvurunun ardından 6-12 aylık bir süre içerisinde komisyonların geri alındığı bilgisini verdi. Bu geri alıma aracılık eden şirketlerden birisi olan Liti-Link'in paylaştığı bilgilere göre geri alım için yapılan başvuruların şu ana kadar yüzde 90'ı başarıyla sonuçlandı. Liti-Link ve Mercedes Molina alınan komisyon oranlarının müşteriden müşteriye çok değiştiğini ve şu ana kadar geri alınan ücretlerde oran olarak farklılıklar gözlemlendiğini bildirdi.

Büyük veya küçük farketmeksizin Türklerin kesin bir şekilde İsviçre bankalarından alacağı bulunuyor ve 2022'ye kadar talepte bulunulmazsa bu paralar artık bankaların olacak.