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Siyaset İsveç'ten yeni Türkiye açıklaması
Siyaset

İsveç'ten yeni Türkiye açıklaması

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını ve çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:52:00 - 2022-06-13 17:57:30
İsveç'ten yeni Türkiye açıklaması

Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi.

Stoltenberg PKK'nın NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandığını hatırlattı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın tam üyeliği için önce Türkiye'nin ifade ettiği meseleleri çözmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile müzakerelerin farklı formatlarda sürdüğünü belirten Stoltenberg, İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adım sinyali gördüklerini ifade etti.

İsveç Başbakanı Andersson da "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz şu an ikili ve üçlü müzakereler sürüyor" dedi.

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