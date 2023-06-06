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Dünya İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye'nin kararına...
Dünya

İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye'nin kararına...

Yeniakit Publisher
2023-06-06 17:43:00 -
İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye'nin kararına...

Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarda bulunan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin NATO'ya tam üyelik konusunda Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını bildirdi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin en büyük önceliğinin NATO'ya tam üyelik olduğunu bildirdi.

Jonson, Japon mevkidaşı Yasukazu Hamada ile görüşmek üzere geldiği başkent Tokyo'da basın toplantısı düzenledi.

Pal Jonson, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kadar İttifak'a üyelik konusunda umutlu olduklarına işaret ederek, "İsveç hükümetinin en büyük önceliği en kısa sürede NATO'ya tam üye olmaktır." dedi.

Türkiye ve Macaristan'ın kararına saygı duyduklarını, Türkiye'nin endişelerini karşılayacak yeni terörle mücadele yasaları olduğunu ifade eden Jonson, "İsveç'in NATO'ya tam üyeliğiyle İttifak'ın kuzey kanadının güçleneceği düşüncesindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'ya silah desteğini sürdüreceklerine ve bunun kendileri için önemli olduğuna işaret eden Jonson, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmasının İsveç ve Avrupa güvenlik politikası için felaket olabileceğini belirtti.
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Ülkesinin NATO'ya katılımının ABD ve Japonya ile bağlarını da güçlendireceğine dikkati çeken Bakan Jonson, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik'i bir araya getirdiği için İsveç ve Japonya'nın bugünlerde benzer zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Jonson ve Japon mevkidaşı Yasukazu Hamada'nın yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

Japonya ve İsveç arasında aralıkta "Savunma Teçhizatı ve Teknoloji Transferi Anlaşması" imzalanmıştı.

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