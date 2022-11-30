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Gündem İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: İlerleme var
Gündem

İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: İlerleme var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yapılan NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve çok yakında Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 13:28:00 -
İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: İlerleme var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dün Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.

Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, "Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir." dedi.

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