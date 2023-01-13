İsveç'teki çirkin provokasyona soruşturma!
İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini idam sehpasında sallayan alçaklara ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yeniakit.com.tr
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hadsizce hedef alındığı İsveç'teki provokasyona yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye önünde toplanan PKK'lı alçaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini binanın önündeki direğe asma cüretinde bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin delillerin gönderilmesini içeren talebin İsveç adli makamlarına gönderildiğini açıkladı.
Kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir.