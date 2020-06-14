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Aktüel

İsveç'te siyahilere hakaret eden jüri üyesi kovuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:02:26 -
İsveç'te siyahilere hakaret eden jüri üyesi kovuldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te siyahiler hakkında ırkçı yorumlarda bulunan jüri üyesi, çalıştığı kanal tarafından kovuldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, TV4 televizyonu, "Yetenek Sizsiniz" programında jüri üyesi olan Alexander Bard'ı, sosyal medya hesabından siyahiler hakkında yaptığı ırkçı yorum yüzünden işten atıldı.

Bard, Twitter hesabından, "Eğer siyahi insanlar önemli olmak istiyorsa, lanet olası pisliklerini bir araya getirir, sıkı çalışır, işe gider, yardım parası yerine kendi paralarını kazanır, yalan söylemeyi keser, hapisten çıkar ve kahraman olarak dünyanın gündemini meşgul ederler." paylaşımında bulunmuştu.

Bunun üzerine 30 bin kişi, televizyona protesto mesajı atmış ve Bard'ın sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

İsveç Milli Takımı'nın siyahi oyuncusu Alexander Isak da sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Irkçılığa sıfır toleransınız yok mu?" ifadelerini paylaşarak tepki göstermişti.

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