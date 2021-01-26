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Dünya İsveç’te Kovid-19’a yakalanan kaplan öldürüldü
Dünya

İsveç’te Kovid-19’a yakalanan kaplan öldürüldü

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveç'in güneybatısındaki Boras Hayvanat Bahçesi'nde Covid-19’a yakalanan bir kaplanın sağlığının giderek kötüleşmesi üzerine uyutularak öldürüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:03:00 -
İsveç’te Kovid-19’a yakalanan kaplan öldürüldü

Korona virüs salgını hayvanları da etkiliyor. İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveç'in güneybatısındaki Boras Hayvanat Bahçesi'nde Covid-19’a yakalanan 17 yaşındaki Nastasja isimli dişi Sibirya kaplanı sağlığının giderek kötüleşmesi sonucu uyutulduğu belirtildi. İsveç Ulusal Veteriner Enstitüsü, 13 Ocak’ta Nastasja'nın Covid-19’a yakalandığını tespit etti. Enstitü, Nastasja ile aynı kafeste yer alan bir erkek kaplan ve aynı binada bulunan 2 aslanda Covid-19 tespit etti.

Virüsün çalışanlardan geçtiği düşünülüyor

Hayvanat bahçesinde görevli 3 personelin Covid-19’a yakalanmasının ardından hayvanların çalışanlardan virüsü kaptığı düşünülüyor. Ulusal Veteriner Enstitüsü’nden Veterinerlik Epidemiyoloğu Karl Stahl konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu İsveç'te Covid-19 ile enfekte ve bilinen ilk kedigiller vakasıdır” ifadelerini kullandı. Stahl, Boras Hayvanat Bahçesi'ndeki kedigillerin insanlar tarafından enfekte olduğu varsayımının, insanları enfekte eden kedigillere dair hiçbir rapor bulunmadığı gerçeğine dayandığını belirtti.

Dünya genelinde birçok hayvan Covid-19’a yakalandı

ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde geçtiğimiz sene Nisan ayında bir kaplanın virüsle enfekte olduğu doğrulanmış, kaplan virüsü yenerek sağlığına kavuşmuştu. Seattle'da bulunan Woodland Park Hayvanat Bahçesi'nde de bir kaplan Covid-19’a yakalanmış ve iyileşmişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, Güney Afrika'daki bir puma ve Kaliforniya hayvanat bahçesindeki bir goril, virüs için pozitif test yapan diğer hayvanlar arasında yer alıyor.

Öte yandan birkaç ülkede ise az sayıda evcil kedi ve köpeğin enfekte olduğu bildirilmişti.

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