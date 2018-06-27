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İsveçli Bakan Türk futbolcuya böyle sahip çıktı! Dikkat çeken paylaşım...

İsveçli taraftarların ırkçı saldırılarına ve ölüm tehditlerine maruz kalan Türk asıllı futbolcu Jimmy Durmaz'a İsveç Spor Bakanı Strandhall, sahip çıktı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:50
İsveçli Bakan Türk futbolcuya böyle sahip çıktı! Dikkat çeken paylaşım...

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası F Grubu son maçında Meksika ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan İsveç, Almanya maçının şokunu hala üzerinden atabilmiş değil…

İyi direndikleri ve öne de geçtikleri güçlü rakiplerine son dakika golüyle boyun eğen İsveç'te, Jimmy Durmaz eleştirilerin odak noktası olmuştu. İsveçli taraftarlar tarafından ırkçı saldırılara ve ölüm tehditlerine varan mesajlarla rahatsız edilen Jimmy Durmaz, yenilen serbest vuruş golü öncesi yaptığı faul nedeniyle mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterilmişti.

Takım arkadaşlarının arkasında durduğu Jimmy Durmaz'a, bir destek de İsveç Spor Bakanı Annika Strandhall'dan geldi.

FORMALI FOTOĞRAFINI TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Skor'un haberine göre; Meksika maçı öncesi meclise Jimmy Durmaz'ın İsveç Milli Takımı'nda giydiği 21 numaraları forması ile giden Annika Strandhall, fotoğrafını da 'Günün kıyafeti' başlığı ile resmi Twitter hesabından paylaştı.

Annika Strandhall'ın bu hareketi takipçilerinden de büyük destek gördü.

"BİZ İSVEÇ OLARAK BİR BÜTÜNÜZ"

Mecliste de takım elbisenin altına giydiği İsveç Milli Takımı forması ile konuşma yapan Annika Strandhall, ardından "Ben bir İsveçliyim ve bayrağımı gururla üzerimde taşıyorum. Dünya Kupası'na katılarak bize büyük sevinç yaşatan harika insanlara teşekkür etmek istiyorum. Biz İsveç olarak bir bütünüz… Irkçılık iğrenç!" diyerek Jimmy Durmaz'a sözleri ile de destek verdi.

İsveç, Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçında Meksika ile karşılaşacak.

İsveç, maçı kazanırsa gruptan çıkacak. Beraberlik halinde ise Almanya-Güney Kore maçının sonucunu bekleyecek. İsveç, Meksika maçını kaybederse işi mucizelere kalacak.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:50
  1. Almanya
  2. Rusya
  3. İsveç
  4. Meksika
  5. Güney Kore
  6. Dünya Kupası

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