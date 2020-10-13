İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Tam çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesidir. İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz.

Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Uluslararası toplum Ermenistan'a da çağrı yapmalı.

Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez.

Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz.

Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım.

Örneğin Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam.

Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz?

İsveçli Bakan:

Minsk grubu eş başkanlarını destekliyoruz. Başka herhangi bir alternatif yok. Askeri bir çözüm olamaz.