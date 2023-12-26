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Gündem İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
Gündem

İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-26 19:38:00 -
İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
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