İsveç markası HM’den LGBT rezaleti!

YENİ AKİT/ANKARA

Terör sevici İsveç’a ait HM adlı giyim markası, Türkiye’de eşcinselliği ve türlü sapkınlığı yaymak üzere faaliyette bulunuyor. HM tarafından hazırlanan “Seçtiğim Ailem” başlıklı son ilanda, “Seçilmiş bir aile, birbirini desteklemeyi ve sevmeyi özellikle seçen insanlardan oluşuyor. Kimi seviyor olursanız olun, her ne olursa olsun orada olmaya ve kim olduğunuzu kutlamaya odaklanıyor. Birbirlerini seçen LGBTQIA+ aileleri ile tanışın” diyerek her türlü sapkınlığın ülkemizde yaygınlaşması için çalışma başlattı.

İsveç markasının sapkınlığı büyük infiale neden oldu!

Paylaşımlara tepki gösteren vatandaşlar “Terör sevici İsveç’in sapkın HM markası ülkemizden kovulsun”, “Sapkın HM defol!” şeklinde paylaşımlar yaparken AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de sapkınlığı protesto ettiği paylaşımında “Bu (H&M) bir İsveç markası. Türkiye'de birçok satış mağazası var. Hizmet ettikleri bu cinsiyetsizlik propagandasından sonra, bu markanın mağazalarından alışveriş yapmayı kesmeyi tavsiye ediyorum” diye yazdı. Birinci’nin paylaşımı da sapkınlığa tepki gösteren vatandaşlar tarafından destek gördü.