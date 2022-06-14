  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İsveç, Finlandiya ve NATO ülkelerine flaş uyarı: Erdoğan'ı ciddiye almak zorundayız!
Siyaset

İsveç, Finlandiya ve NATO ülkelerine flaş uyarı: Erdoğan'ı ciddiye almak zorundayız!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 23:40:00 -
İsveç, Finlandiya ve NATO ülkelerine flaş uyarı: Erdoğan'ı ciddiye almak zorundayız!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci tüm yönleriyle ciddi bir sınavdan geçerken Türkiye, bu iki devletin NATO'ya katılmasını şartlı bir şekilde "Terör örgütü PKK-PYD'ye desteğini çek" kartını oynayarak baskısını sürdürüyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, saatler önce Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Stoltenberg, NATO'nun genişlemesi konusunu ele aldı.

Haksız mı, neden diğerlerine de şart koşmuyoruz? Finlandiya'dan
Haksız mı, neden diğerlerine de şart koşmuyoruz? Finlandiya'dan "terörü diğer NATO ülkeleri de destekliyor, neden hedef benim" isyanı

Siyaset

Haksız mı, neden diğerlerine de şart koşmuyoruz? Finlandiya'dan "terörü diğer NATO ülkeleri de destekliyor, neden hedef benim" isyanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23