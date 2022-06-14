İsveç, Finlandiya ve NATO ülkelerine flaş uyarı: Erdoğan'ı ciddiye almak zorundayız!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci tüm yönleriyle ciddi bir sınavdan geçerken Türkiye, bu iki devletin NATO'ya katılmasını şartlı bir şekilde "Terör örgütü PKK-PYD'ye desteğini çek" kartını oynayarak baskısını sürdürüyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, saatler önce Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Stoltenberg, NATO'nun genişlemesi konusunu ele aldı.