İsveç Başbakanı Kristersson'dan AB yolunda Türkiye'ye destek mesajı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberh ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kristersson, Türkiye ile güvenlik diyaloğu kurulduğunu ifade ederek, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkileri destekliyoruz. İsveç, Türkiye’nin Türkiye-AB arasında modern Gümrük Birliği ve vize serbestisini içeren AB üyelik sürecinin canlandırılmasını aktif olarak destekleyecek. Erdoğan ile el sıkıştığımız için memnunum” dedi.

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