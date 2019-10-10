İsveç Asuri Federasyonu, örgüte ateş püskürdü! YPG soykırım yapıyor

İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Kara Hermez, terör örgütü YPG/PKK’yı savunan ve öven sol parti liderine sert cevaplar verdi...

Kara Hermez ülkenin en önemli gazetesi Aftonbladet için “YPG, Tanrı’nın bir lütfu değildir” başlıklı makale kaleme aldı. Hermez yazısında, “YPG’nin bölgenin umudu olduğu ve tüm etnik kökenleri birleştiren yapı kurduğunu” öne süren Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt’e pişman olacağını iletti.

Bölgede yakınları ve akrabaları kalanların kendileri olduğunu hatırlatan Hermez, “Sol Parti plansız ve öngörüsüz şekilde bölgedeki YPG’ye verdiği destekten sonra pişmanlık duyabilir. PKK’nın şubesi YPG, devraldığı Suriye’nin kuzeydoğu kesiminde; cinayet, baskı, şantaj, çocuk askerlerin sömürülmesi ve etnik temizlik yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

YPG’nin DAEŞ’i yendiği yalan

Hermez, bölgedeki birçok insan hakları kuruluşunun YPG’nin gerçek yüzünü gösteren raporlar hazırladığını anımsatarak, şunları kaydetti: “PKK; Süryaniler, Araplar ve kendilerini desteklemeyen Kürtleri baskı altında tutuyor. Sol Parti Başkanı Sjöstedt, Kürtlerin töre cinayetlerine de karşı geldiğini ve kadın hakları meselelerinde önemli işler başardığını savunmuş. Örgüt, batının sempatisini kazanmak için kadın hakları meselesine eğiliyor.”

DAEŞ’i YPG’nin yenmediğini belirten Hermez, “Pek çok kişi DEAŞ’ı YPG’nin yendiğini savunuyor ama bu gerçek değil. Suriye’deki DEAŞ ile savaşın büyük kısmını Suriye ordusu gerçekleştirmiştir ancak DEAŞ’a karşı verilen savaş YPG’nin bölgede genişlemeci politikasının kılıfı olmuştur” ifadesine yer verdi.

Yezidiler ölürken nerdeydiniz?

Hermez, Sol Partinin, ülkede insan hakları konusunun en büyük savunucularından olduğu iddiasında bulunduğuna işaret ederek, “Parti ezilenlerin yanında durduğunu iddia ediyor. Asuri ve Süryanilere, Yezidilere yapılanlar konusunda sessiz kalmaları şaşırtıcı. Süryaniler, Yezidiler ve diğer yerli halkları öldürdükleri, saldırdıkları ve baskı yaptıkları zaman PKK ve YPG’yi kınadıklarını duymadık” ifadesini kullandı.