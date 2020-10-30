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Aktüel İstMarina’da "Cumhuriyet Korteji"
Aktüel

İstMarina’da "Cumhuriyet Korteji"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:17:22 -
İstMarina’da "Cumhuriyet Korteji"

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İstMarina AVM’den başlayan off-road araçlı konvoy, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları eşliğinde Kartal’dan başlayarak Kadıköy’e kadar görsel şov yaşattı.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görsel bir şova imza attı. "Cumhuriyet Konvoyu" kapsamında Off-Road sürücüleri İstMarina AVM’de bir araya geldi. Birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış 100 aracın katıldığı kortejde araçlar Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle süslendi. Öncesinde bando takımının Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı müzikleriyle eşlik ettiği konvoy, Kartal İstMarina AVM’den başlayarak sahilde görsel şov eşliğinde Kadıköy’e kadar devam etti. Kortej bitiminde konvoya katılan sürücüler ve aileleri hatıra fotoğrafı çekildi.

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