İstikşafi nedir? İstikşafi görüşmeleri ne anlama gelir?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri yeniden başlayacağı duyuruldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak tarihinde İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Peki, istikşafi nedir, ne anlama geliyor?

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler yeniden başlayacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, istikşafi görüşmelerinin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Ege sorunları üzerine Türkiye ve Yunanistan taraflarının her ikisinin de kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelerinin ilkine 12 Mart 2002 tarihinde Başkent Ankara'da oturulmuştu.

Bu kapsamda istikşafi kelimesinin anlamı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, İstikşafi nedir, istikşafı görüşme ne anlama gelir?

İstikşafi nedir, ne anlama gelir?

İstikşafi görüşmeler, diplomatik bir terimdir. İstikşafi görüşmeler; keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurmu sözlüğünde yer alan tanıma göre 'İstikşaf' Arapça kökenli bir kelimedir. TDK'da İstikşaf kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi 'araştırma' anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise coğrafya alanında 'açınsama' anlamına gelir.