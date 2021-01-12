  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstikşafi nedir? İstikşafi görüşmeleri ne anlama gelir?
Aktüel

İstikşafi nedir? İstikşafi görüşmeleri ne anlama gelir?

İstikşafi nedir, ne anlama gelir? Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri yeniden başlayacağı duyuruldu. Bu kapsamda birçok kişi tarafından istikşafi kelimesinin ne anlama geldiği ve istikşafi görüşmelerinin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, İstikşafi nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 21:34:00 -
İstikşafi nedir? İstikşafi görüşmeleri ne anlama gelir?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri yeniden başlayacağı duyuruldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak tarihinde İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Peki, istikşafi nedir, ne anlama geliyor?

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler yeniden başlayacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, istikşafi görüşmelerinin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Ege sorunları üzerine Türkiye ve Yunanistan taraflarının her ikisinin de kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelerinin ilkine 12 Mart 2002 tarihinde Başkent Ankara'da oturulmuştu.

Bu kapsamda istikşafi kelimesinin anlamı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, İstikşafi nedir, istikşafı görüşme ne anlama gelir?

İstikşafi nedir, ne anlama gelir?

İstikşafi görüşmeler, diplomatik bir terimdir. İstikşafi görüşmeler; keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurmu sözlüğünde yer alan tanıma göre 'İstikşaf' Arapça kökenli bir kelimedir. TDK'da İstikşaf kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi 'araştırma' anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise coğrafya alanında 'açınsama' anlamına gelir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler
Gündem

Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler

Emniyet ve MİT'in savunma sanayii sektöründeki casusluk girişimine yönelik operasyonu gözleri yeniden Türkiye'nin bu alandaki başarılarına ç..
Ivanka Trump'ın Joe Biden kararı ABD'yi salladı
Dünya

Ivanka Trump'ın Joe Biden kararı ABD'yi salladı

Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılarak siyasini kariyerini kurtarmak i..
Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme
Teknoloji

Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme

Savunma sanayiinde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan Türkiye, gözünü 2021'e dikti. "2021 yılı, savunma ve havacılık sanayii se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay