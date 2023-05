"İstikrarsız fiyat" hamlesi... Et fiyatlarında yeni dönem

Protokole ilişkin açıklama yapan Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, “Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı bir şekilde ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolde, kasap üyelerimizin özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi, satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir. Tüm kasaplarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonuna üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo vb. yerlerde adet bazlı karkas satışı yapılacak.

Talepler Federasyona üye olan kasaplar ile faal kasaplar tarafından Et ve Süt Kurumunun ilgili Kombina Müdürlüklerine yapılabilecek. Kombina Müdürlükleri tarafından belirlenecek günlerde iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişleri karşılanabilecek.



