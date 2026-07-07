İstiklal Marşı'nın ardından skandal: Özel'in koruması gazeteciye 'Sen kimsin' dedi

Eskişehir'deki toplantıda gergin anlar

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de düzenlediği grup toplantısında koruma görevlileri, İstiklal Marşı kaydı alan gazetecilerin sahneden inmesine engel oldu. Bir basın mensubuna fiziksel müdahalede bulunan koruma, "Sen kimsin" diye bağırdı.

Olay, Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısında yaşandı. Açılış konuşmaları öncesinde salondaki tüm katılımcılar İstiklal Marşı için ayağa kalktı.

Gazeteciler görevini yaparken müdahale

İstiklal Marşı okunurken sahne önünden ve yüksek noktalardan görüntü alan basın mensupları, marşın bitimiyle görev yerlerine döndü. Görüntü alma işlemini tamamlayan gazeteciler sahneden aşağı inmeye çalıştı.

İşte tam bu sırada koruma görevlileri basın mensuplarına müdahale etti. Engelleme sırasında genel başkanın koruması, sahneden inen bir gazeteciye fiziksel müdahalede bulundu.

"Sen kimsin" çıkışı salonda tepki çekti

Müdahalenin ardından aynı koruma, gazeteciye "Sen kimsin" diye çıkıştı. Bu sözler, diğer gazetecilerin ve salondaki katılımcıların tepkisini çekti.

Resmi protokol akışı sırasında yaşanan olay, basın mensupları ile koruma ekibini karşı karşıya getirdi.

Olay yeri ve zamanı

Yaşananlar Eskişehir Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde meydana geldi. Müdahale, İstiklal Marşı'nın okunduğu anın hemen ardından gerçekleşti.

Sık sorulan sorular

Soru: Olay nerede yaşandı?

Cevap: Eskişehir, Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP grup toplantısında.

Soru: Korumaya tepki gösteren oldu mu?

Cevap: Evet, korumanın "Sen kimsin" çıkışı diğer gazeteciler ve salondakiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Soru: Basın mensupları ne yapıyordu?

Cevap: Gazeteciler İstiklal Marşı sırasında sahne önünden ve yüksek noktalardan görüntü alıyordu.