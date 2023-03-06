İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısında yeni gelişme!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı olayında yeni gelişme yaşandı. Aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların 9-10-11 Mayıs tarihlerinde yargılanmasına başlanacak.

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci, geçtiğimiz gün Suriye'nin kuzeyinde MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 36 sanık için iddianame hazırlandı. 154 sayfalık iddianamede şüpheli Ahlam Albashır’ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılanmasına İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9-10-11 Mayıs’ta başlanacak.

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