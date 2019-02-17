İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve 24 hafta maç programı belli oldu
İstikbalMobilya Kayserispor’un 23 ve 24.17 Şubat 2019 Pazar 12:11
İstikbalMobilya Kayserispor’un 23 ve 24. haftalarda oynayacağı maç programı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 23.haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı 24 Şubat 2019 Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak.
Sarı-Kırmızılılar Atiker Konyaspor maçından sonra ilgin 24.haftasında sahadında Beşiktaş’ı konul edecek. 02 Mart 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
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