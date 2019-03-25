İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak.25 Mart 2019 Pazartesi 15:20
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, deplasmanda oynayacağı demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Hazırlıkları Kadir Has Tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren sarı-kırmızılı takım hafta sonu hazırlık karşılaşması oynayacak.
Kayserispor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 30 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
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