İstikbal Mobilya 2020 fiyatları | Mobilyalar, beyaz eşyalar zamanla sağlamlığını ve güzelliğini yitirir. Hem evlenecek olanlar hem de mobilyalarının görüntüsünden rahatsız olmaya başlayanlar yeni ürünler satın almaya karar veriyor. Ülkemizde pek çok yerli ve yabancı mobilya firması bulunuyor. Bu firmalar arasında İstikbal’e yer alıyor. İstikbal Mobilya 1957 yılında Kayseri'de Boydak Grup çatısında Hacı Boydak tarafından kuruldu. Hacı Boydak, FETÖ soruşturmasından tutuklandı. Peki, İstikbal Mobilya kaç taksit yapıyor?

İstikbal Mobilya

İstikbal Mobilya müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sağlıyor. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, genç odası takımlarının yanı sıra ev tekstili, halı, bahçe mobilyalarında da İstikbal’in pek çok ürünü bulunuyor.

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İstikbal oturma grubu

İstikbal Mobilya oturma grubu başlığı altında; koltuk takımları, kanepe takımları, köşe takımları, salon takımları, kanepeler, tv koltukları, puflar, berjerler ve bebek koltukları kategorilerinde onlarca ürünü müşterisiyle buluşturuyor.

İstikbal fiyat listesi 2020

İstikbal fiyatları | Mobilya satın alacak olanlar fiyatları da merak ediyor. Pek çok kişi internette marka ve modellerin karşılaştırmasını yapıyor. Elbette bu karşılaştırmalar fiyat ve özellikler göz önünde bulundurularak yapılıyor. İstikbal Mobilya’nın güncel fiyatlarını öğrenmek için beğendiğiniz ürünün sayfasına gitmeniz ve sol üst kısımdaki fiyat listesine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Fiyat listesinin yanındaki artı işaretine tıklayarak ise ürünlerinizi karşılaştırma listesine taşıyabilirsiniz.

İstikbal yatak odası

İstikbal yatak | İstikbal yatak odası başlığı altında yatak odası takımları, bazalar, yataklar gibi pek çok ürün seçeneği sunuyor. İstikbal Mobilya ürünlerine resmi internet sitesinden ya da İstikbal bayilerinden ulaşabilirsiniz. Ayıca online alışveriş sitelerinde de mobilya satışı yapılıyor. Söz konusu bu sitelerde de İstikbal ürünlerini bulmanız mümkün. Hatta zaman zaman bazı internet sitelerinden ve mağazalarda teşhir ürünlerinden ciddi indirimler yapılıyor. Bu sebeple kampanyalara göz atmanız da yarar var.

İstikbal Mobilya kaç taksit yapıyor?

Mobilya, ev tekstili, halı, bahçe mobilyası gibi ürünler satın alacak olanlar fiyatlar kadar İstikbal’in kaç taksit yaptığını araştırıyor. İstikbal’in çeşitli bankalarla anlaşmaları bulunuyor. Bankalara göre taksit seçenekleri değişebiliyor. Ancak İstikbal maksimum 18 taksite kadar müşterilerine kolaylık sağlıyor.

İstikbal kimin?

İstikbal yani Boydak Grup, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilmekte.