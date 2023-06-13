İstihdamda artış devam ediyor

Hem şubat hem mart için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak arındırılmamış, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış nihai sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük olarak ilgili istatistiksel tablolarda revize edildi. 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı nisanda bir önceki aya nispeten 74 bin artarak 3 milyon 585 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 10.2 seviyesine geldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.1 iken kadınlarda yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Nisanda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya nispeten 1.2 puan azalarak yüzde 19.1’e düştü.

Olumlu tablo

Türkiye’de istihdam edilen sayısı nisanda aylık bazda 521 bin artarak 31 milyon 610 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 48.4’e dayandı. Bu oran erkeklerde yüzde 65.9 iken kadınlarda yüzde 31.2 olarak ölçüldü. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü nisanda aylık bazda 594 bin artarak 35 milyon 195 bine vardı. İş gücüne katılma oranı 0.9 puan artarak yüzde 53.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 71.7 iken kadınlarda yüzde 36.4 olarak belirlendi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı nisanda bir önceki aya nazaran 1.2 puan artarak yüzde 19.1’i gördü. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15.7, kadınlarda ise yüzde 25.4 olarak hesaplandı. Haftalık fiili çalışma süresi nisanda bir önceki aya nazaran 0.2 saat azalarak 44.4 saate indi. Atıl iş gücü oranı nisanda bir önceki aya kıyasla 1.7 puan gerileyerek yüzde 23.8 oldu.