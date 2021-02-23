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Gündem İstihbarat sorumlusu kumpası itiraf etti! Hakan Fidan detayı dikkat çekti
Gündem

İstihbarat sorumlusu kumpası itiraf etti! Hakan Fidan detayı dikkat çekti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli istihbarat sorumlusu Y.U. sorgusunda, Hakan Fidan'ı hedef alan kumpası itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 14:32:00 -
İstihbarat sorumlusu kumpası itiraf etti! Hakan Fidan detayı dikkat çekti

FETÖ'nün gizli istihbarat sorumlusu Y.U. sorgusunda 17/25 Aralık kumpasının ve Hakan Fidan'ı hedef alan girişimlerin planlandığı toplantıyı itiraf etti.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Y.U sorgusunda şu ifadeleri kullandı;

"Ayda bir olarak gizli yapıların sorumluları bir araya gelir ve Türkiye gündemiyle alakalı toplantı yapılırdı. 17/25 kumpasının da yine böyle bir toplantı neticesinde planlanıp Fetullah Gülen'in onayı alındıktan sonra yargı ve emniyet gizli yapılarının kontrolünde yapıldı."

"Sıra Hakan Fidan'a gelecek"

FETÖ, 17/25 Aralık kumpası ile güçleneceğine inanıyordu. Planlarını o yönde yaptı. 7 Şubat MİT kumpasının kurulmaya çalışıldığı süreçte de MİT Başkanı Hakan Fidan yine hedefteydi.

FETÖ'nün gizli istihbarat sorumlusu Y.U. şunları söyledi:

"17 Aralık'tan birkaç gün sonra ofise gittim. Burada "Tahir" kod isimli örgütün MİT sorumlusu bulunuyordu. Yaşananları sorduğumda 'sıra Hakan Fidan'a da gelecek' dedi."

15 Temmuz'da da hedefteydi

İfadeye göre FETÖ'nün gizli toplantılarında MİT Başkanı'nın yerine geçmesini istedikleri isimler bile konuşuldu. Terör örgütü amacına ulaşamayınca Fidan'ı 15 Temmuz'da da hedefe koydu.

Örgütün gizli sorumlusu Y.U., "2017 yılında örgütün korumalardan sorumlu gizli yapılanma sorumlusu Ö.K. ile birlikte örgüt evinde kaldım. Bana 15 Temmuz gecesi "Tahir" kod isimli şahsın kendisini arayarak 'Hakan Fidan'ı alabilecek MİT'te çalışan bizden koruma var mı?' diye sorduğunu anlattı" dedi.

40 yılı aşkın hapis

FETÖ'nün gizli yöneticilerinden Y.U. bu ifadeleri verdikten sonra vazgeçmek istedi. Ancak o itiraflar, avukatı huzurunda alındığı için talebi yerinde görülmedi. Y.U. yargılandığı davada "casusluk ve FETÖ yöneticiliği" suçlarından 40 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

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