İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel konuştu

14 Mayıs seçimlerinde verilerin girişine dair eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ertesi günü görevinden ayrılmıştı.

Onursal Adıgüzel sessizliğini bozdu

Aralarında İsmail Saymaz'ın da bulunduğu birçok gazeteci tarafından Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığına yönelik iddialar ortaya atılan Adıgüzel, günler sonra sessizliğini bozdu.

"Sistemde kesinti olmadı"

Katıldığı canlı yayında istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığına yönelik soruya yanıt veren Adıgüzel, "Ben bu eleştirileri görünce görevimden istifa ettim. Bunun da iki sebebi var, biri 13. Cumhurbaşkanımız olacak sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zarar görmemesi bu süreçten, ikincisi de ben bu görevden ayrıldım ama sizin aracılığınızla da çağrım olsun bu işi bilen bütün profesyonellere diyorum ki biz işimizi doğru yaptık, 1 dk. bile bir kesintimiz olmadı, gelsin bizi denetlesinler.

"Yanlış bir algı var"

O kadar açık bir sistemimiz var. Kim denetlemek istiyorsa, kaç sandık sonucu aldık, o gece loglar nasıldı, hiç sistem down oldu mu? bunları açıklamak isteriz. Çünkü bir yanlış algı var. Şöyle bir haksızlık yapılıyor. Ben iletişim teknolojilerinden sorumluyum.

"Seçim gecesi CHP hata yapmadı"

Asıl sandık meselesi ise bir operasyon, çok büyük bir harekat. Bunun bir çok bileşeni var. Onun için gördüğüm lüzum üzerine bu kadar cesurca sizin sorularınıza cevap vermek için ben görevimden istifa ettim. CHP en ufak bir hata bile yapmadı teknolojik olarak seçim gecesi. Bunun da şahitleri var."

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