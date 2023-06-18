İstifa edip bir saat sonra geri dönen Uğur Dündar'a Şekip Mosturoğlu'ndan gündem olan mesaj!
Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı'nı bıraktığını tepki yağdı.
Uğur Dündar sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı'nı bırakma kararı aldığını duyurdu.
İstifa kararının ardından Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda bazı üyeler sahne önüne giderek Uğur Dündar'a destek verdi ve görevi bırakmamasını rica etti. Dündar protestoyu hak etmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu söyledi.
Konuşmasının ardından Dündar, kendisinin göreve devam edip etmemesi yönünde oylama yaptı. Oylama oy çokluğuyla kabul edilince Dündar da görevine devam etti.
Fenerbahçe camiasından Uğur Dündar'a tepki yağarken bir eleştiri de eski asbaşkan Şekip Mosturoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından "Yüksek Divan Kurulu Başkanımız artık 'müstafidir' " mesajını paylaştı.
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