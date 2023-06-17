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Spor İstifa eden Uğur Dündar, 1 saat sonra geri döndü! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Spor

İstifa eden Uğur Dündar, 1 saat sonra geri döndü! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 17:01:00 -
İstifa eden Uğur Dündar, 1 saat sonra geri döndü! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, 1 saat sonra göreve geri döndüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, göreve geri döndüğünü açıkladı.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da 'Cumhuriyetin Fener'i' olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar, daha sonraki açıklamasında ''Genel Kurul Üyelerimizin unutulmaz destekleriyle görevime devam ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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