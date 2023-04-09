İstifa eden Savcı Sayan'ın aday gösterildiği yer belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekili aday listelerini sunmaları için siyasi partilere tanıdığı süre sona erdi. Sürenin dolmasına saatler kala, partilerin tamamı aday listesini YSK'ya teslim etti.

İzmir'de 6'ncı sıradan aday gösterildi

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Savcı Sayan hayal kırıklığı yaşadı. Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci Bölge 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterildi.

"Öyle uygun gördüler"

AK Parti son seçimlerde o bölgeden 4 milletvekili çıkarması nedeniyle Savcı Sayan'ın işi çok zor. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." demişti.

2015'te İzmir'den aday olmuştu

Öte yandan CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Savcı Sayan, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde de İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.