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Gündem İstifa eden Savcı Sayan'ın aday gösterildiği yer belli oldu
Gündem

İstifa eden Savcı Sayan'ın aday gösterildiği yer belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 21:47:00 -
İstifa eden Savcı Sayan'ın aday gösterildiği yer belli oldu

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. Bir önceki seçimde AK Parti bölgeden 4 milletvekili çıkarmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekili aday listelerini sunmaları için siyasi partilere tanıdığı süre sona erdi. Sürenin dolmasına saatler kala, partilerin tamamı aday listesini YSK'ya teslim etti.

İzmir'de 6'ncı sıradan aday gösterildi

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Savcı Sayan hayal kırıklığı yaşadı. Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci Bölge 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterildi.

"Öyle uygun gördüler"

AK Parti son seçimlerde o bölgeden 4 milletvekili çıkarması nedeniyle Savcı Sayan'ın işi çok zor. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." demişti.

2015'te İzmir'den aday olmuştu

Öte yandan CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Savcı Sayan, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde de İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

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Yorumlar

İzmit derinceli

inanın bir ak partili olarak savcı sayana bu yapılana çok çok üzüldüm sayan bir çok ak partiliden daha fazla ak partiye gönül verip can hıraşhane mücadele eden bir adamdı kimler nasıl filim çevirdide böyle oldu pişmanlık yaşanacağı kesin

İzmir’in gavur olduğunu bilmiyor musun savcı?

izmirden 6. sıradan aday olmak demek doğrudan malulen emekliliğe başvurmak demektir, ben başvursam beni de 6. sıraya koyarlardı da ‘yürüyün kardeşim hadi işinize’ derdim
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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