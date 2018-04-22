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İSTİB Başkanı belli oldu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinden sonra yönetim organlarının seçimleri de tamamlandı. Ali Kopuz, meclis üyelerinin tamamının oyu ile ikinci kez İSTİB Başkanı oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 12:22
İSTİB Başkanı belli oldu

İstanbul Ticaret Borsası’nın 66. dönem yönetim kadrosunun yönetim kurulu başkanlığına, seçime katılan üyelerin tamamının oylarını alan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz yeniden seçildi. 

MECLİS BAŞKANI KASAP

Meclis Başkanı Bülent Kasap da seçime katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden Meclis Başkanlığı görevine getirildi. İSTİB’de daha önce 85 olan Meslek Komiteleri üyesi sayısı 139’a çıkarken Meclis üyeleri sayısı ise 34’ten 56’ya çıktı. Seçimler sonrasında bir açıklama yapan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “Seçimlerimiz huzur ve güven ortamında yüksek bir katılımla gerçekleşti. Milletimize ve camiamıza hayırlı olsun. Bugüne kadar hizmet yarışında olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamada çok daha deneyimli ve güçlü olarak yola devam ediyoruz. Her arkadaşımın kendi alanında sektörel deneyimi yüksek. İSTİB, temsil ettiği sektörlerin çözüm ortağı olacak” dedi.

CAFER AŞKAR YENİ BAŞKAN

Bu arada Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) çatısı altında faaliyet gösteren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) seçimli genel kurulu birlik merkezinde yapıldı. Tek listenin bulunduğu seçimde oyların tümünü alan Cafer Aşkar, UYMSİB yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:22
  1. İstanbul
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