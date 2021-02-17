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Ekonomi İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan'dan açıklama
Ekonomi

İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan'dan açıklama

Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."

Yeniakit Publisher
2021-02-17 11:03:00 - 2021-02-17 11:08:58
İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan'dan açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) 2 milyonun üzerinde vatandaşımız girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

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