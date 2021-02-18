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Ekonomi İşten çıkarma yasağının biteceği tarih belli mi?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağının biteceği tarih belli mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle İş kanunu'nun 10. maddesi kapsamında işçinin işveren tarafından hizmet sözleşmesinin feshedilmesi yasaklandı. Belirli haller dışında geçerli olan söz konusu bu düzenlemenin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağının biteceği tarih belli mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:22:00 -
İşten çıkarma yasağının biteceği tarih belli mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle İş Kanunu'na eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Söz konusu bu düzenlemenin süresi bir kez daha uzatıldı. Peki, İşten Çıkarma Yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağının biteceği tarih belli mi?

İşten çıkarma yasağının biteceği tarih belli mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Söz konusu bu düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılma kararı alındı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart tarihine kadar uzatılmış oldu.

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