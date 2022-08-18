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Sağlık İstemsiz şekilde bacaklarınızı sallıyorsanız arkasında bu sebepler olabilir!
Sağlık

İstemsiz şekilde bacaklarınızı sallıyorsanız arkasında bu sebepler olabilir!

Genellikle ayak ayak üstüne atanlar, istemsiz bir şekilde bacaklarını titretmeye veya sallamaya başlıyor. Peki bu durumun neden kaynaklandığını hiç merak ettiniz mi?

Yeniakit Publisher
2022-08-18 07:57:00 -
İstemsiz şekilde bacaklarınızı sallıyorsanız arkasında bu sebepler olabilir!

Sebepsiz bir şekilde başlayan ve çok sonralardan fark edilen bacak sallama durumu, şiddetli bir titreme ile ortaya çıkıyor. Bu duruma neyin sebep olduğu ve nasıl geçeceğini dair bilinen bilimsel net bir tanı olmasa da, arkasında bazı sebepler yatıyor olabilir.

Huzursuz bacak sendromu

Bacak titremelerinin sebebi olarak RLS yani huzursuz bacak sendromu hissedilebilir ancak huzursuz bacak sendromunda titreyen bacak hiçbir şekilde kontrol altına alınamaz bunun yanı sıra bu durum sadece geceleri uykudayken ortaya çıkar. Bacak titremesi ile aniden görülebilen ve ancak fark edildiği zaman durdurulabilen bir durumdur. 

Genetik durumlar

Esansiyel tremor adı verilen ve genetik olarak aileden geçebilecek olan bu durum mutasyona uğrayarak ortaya çıkar, ellerde ve ayaklarda kendini gösterir. 

Odaklanma sorunu

Bazı zamanlarda bir işe odaklanabilmek için insanlar bilinçaltına yerleşen durumlardan dolayı bacaklarını sallama isteği duyabilir ve bu durum iş bitene kadar sürebilir. Dikkat eksikliği ve hiperkative bozuklukları gibi durumlarda olumlu sonuçlara sebep olarak beynin bir işlem meşgul olmayan bölümlerini de çalıştırır. 

Sıkıntılı anlar

Uzun süre devam eden ve can sıkıntısına sebep olan durumlardan sonra meydana gelebilecek olan bu durum sıkıntı esnasından ortaya çıkan gerilim azalana kadar devam eder ve rahatlama sağlanana kadar bu durum devam ettirilir. 

Kaygı durumu

Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan kaygılı anların da belirli olan bacak sallama ve titretme olayı kalbin hızı bir şekilde atması ile birlikte kendini ortaya çıkarmak için beynin uyarılmasını ve böylece titremeye sebep olur. 

Tiroid bezlerinin hızlı çalışması

Aşırı aktif bir şekilde çalışan tiroid bezleri de vücudun metabolizmasını düzenleyen hormonları ürettiğinden bu hormonlar çok fazla üretilmesi bacakların istemsiz bir şekilde sallama ve titretilmesinde etkilidir.

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