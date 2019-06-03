İstemeyerek başladı, şimdi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Tekvando antrenörü babasının ısrarıyla istemeyerek başladığı tekvandoda ulusal ve uluslararası alanda çeşitli başarılar elde eden Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi Zehra Döşüçukur, en iyi öğrencilerin yarıştığı "Napoli 2019 Üniversite Yaz Oyunları"nda şampiyonluğu hedefliyor.

Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının bulunan tekvando antrenörü babası Veysel Döşüçukur yönlendirmesiyle 12 yıl önce tekvandoyla tanışan 22 yaşındaki Zehra Döşüçukur, spor yaşantısı boyunca 8 Türkiye Şampiyonluğu, 2015'te Avrupa üçüncülüğü, Avrupa Kulüpler Şampiyonluğu elde etti.

Babasının desteğiyle antrenmanları sürdüren Zehra Döşüçukur, temmuz ayında İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek 2019 Üniversite Yaz Oyunlarında altın madalyayı boynuna takarak babasının yolundan ilerlemek istiyor.

Zehra Döşüçukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya istemeyerek başladığını ancak başarılar elde ettikçe bu sporu sevdiğini söyledi.

Babasının tekvando antrenörü olmasının kendisine bir çok avantaj sağladığını vurgulayan Döşüçukur, başarıları artırarak babası gibi olmak istediğini dile getirdi.





- "Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum"





Tekvandonun hayatına bir çok olumlu etkisinin olduğunu anlatan Döşüçukur, şöyle konuştu:

"İyi ki tekvandoya başlamışım. Gaziantep'te de çok fazla kadın sporcumuz var. Sadece yarışma amaçlı değil, kendini savunabilme anlamında da tekvando çok güzel bir spor. Ben çok içine kapanık bir insandım, tekvando sayesinde bir çok ülkeyi gezdim ve çok fazla kültür tanıdım. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine gitme fırsatı buldum. Artık öz güvenim yüksek ve kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. 8 Türkiye, uluslararası müsabakalarda altın, gümüş ve bronz madalya elde ettim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Napoli 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyorum. Bu kolay bir süreç değil ve çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Beslenmeme ve dinlenmeme çok dikkat etmem gerekiyor. Bu konuda babam sürekli yanımda destek oluyor."





- Baba Döşüçukur: "Çok güzel bir duygu ve gurur verici"





Baba Veysel Döşüçukur da yaklaşık 40 yıldır tekvando sporunun içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Kızının spora başladıktan kısa süre sonra bir çok başarı elde ettiği ifade eden Döşüçukur, "Hem bir veli olarak hem de antrenör olarak çok güzel bir duygu ve gurur verici. Her aileye çocuklarını spora yönlendirmesini tavsiye ederim. Bizim ilk hedefimiz ülkemize güzel çocuklar yetiştirmek. Vatanını, milletini ve bayrağını seven sporcular yetiştirmek." diye konuştu.







