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İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler nereye ve nasıl başvuru yapar? İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır? İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder? İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. İsteğe bağlı sigorta, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmayıp prim ödemesini kendisi yaparak, kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer sigorta çeşitlerine katılmasını sağlayan sigorta türüdür. Zorunlu sigortayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan, sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık maaşı olmayan ve 18 yaşını dolduran herkes isteğe bağlı sigortaya başvurabilir.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:27
İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler nereye ve nasıl başvuru yapar? İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır? İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder? İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. İsteğe bağlı sigorta, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmayıp prim ödemesini kendisi yaparak, kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer sigorta çeşitlerine katılmasını sağlayan sigorta türüdür. Zorunlu sigortayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan, sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık maaşı olmayan ve 18 yaşını dolduran herkes isteğe bağlı sigortaya başvurabilir.

İsteğe bağlı sigorta için nereye ve nasıl başvurulur?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır. 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir. 

Ödenmesi gereken aylık prim tutarı, sigortalılarca bildirilen prime esas günlük kazanç tutarının 30 katının % 32'sidir. Bunun % 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si ise genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2018 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 649,44 TL’dir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında, belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılmıştır. Ancak,  ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait prim borcunu ödeme imkânı ortadan kalkmakta ve prim borcu ödenmeyen ilgili ay için sigortalılara hizmet verilememektedir.

İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılık;

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Evde çalışan sigortası ne kadar?

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:27
  1. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?
  2. Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
  3. İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?
  4. İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?
  5. İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?
  6. İsteğe bağlı sigorta için nereye ve nasıl başvurulur?
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