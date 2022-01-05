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Gündem "İstediniz de para mı vermedik?" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den sıralı fırça
Gündem

"İstediniz de para mı vermedik?" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den sıralı fırça

Şanlıurfa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaret ettiği okulun bahçenin bakımsız durumu karşısında yerel görevlilere ve okul müdürüne çıkıştı. Bakan Özer, okul müdürünü, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz?” ifadeleriyle fırçaladı. Daha sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a dönen Özer, “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:55:00 -

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa ziyareti devam ediyor. Birçok temasta bulunan Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile okulları da ziyaret etti.

O okullardan biri, Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu oldu.

Okul müdürüne çıkıştı: Ne iş yapıyorsunuz?

Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesine çıktı. Çocukların etrafını sardığı Özer, bahçenin bakımsız durumu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yerel görevlilere ve okul müdürüne çıkışan Özer, ne iş yaptıklarını, neden bu bahçelerle ilgilenmediklerini sordu.

"İstediniz de para mı vermedik?"

Özer, okul müdürünü, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz?” ifadeleriyle fırçaladı.

"Gezdirmediğiniz okullar nasıl?"

Daha sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a dönen Özer, “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.

 

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