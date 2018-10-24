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İşte Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli! Menajeri resmen açıkladı

Trabzonspor'un genç yıldızlarından Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci genç oyuncunun bonservis bedelinin 50 milyon Euro olduğunu açıkladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 03:11
İşte Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli! Menajeri resmen açıkladı

BONSERVİS BEDELİ 50 MİLYON EURO!

Adem Cebeci, “Sadece Fiorentina değil. İtalya’da birçok takım Yusuf’u takip ediyor. Milan, Torino, Sampdoria ve Cagliari’nin ilgisi var. Bazı İspanyol takımlarının da teması olmuş. Bundesliga’dan da takımlar var. Gelecek için kapıları açık bırakmak istiyoruz. Trabzonspor’un bırakıp bırakmayacağını bilmiyorum. Belki İngiltere ya da İspanyol takımlarına en az 50 milyon euro karşılığında gidebilir” dedi.

Akşam

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 03:11
  1. Yusuf Yazıcı
  2. Trabzonspor
  3. Menajer Adem Cebeci

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