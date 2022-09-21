İşte yeni basın yasası ile ilgili her şey

YENİ AKİT ANKARA

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Trabzon, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane ve Rize’de yayınlan 42 gazetenin temsilcisi ile bölge toplantısında bir araya geldi.

Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Erkılınç, yeni Basın Yasası Teklifi’nin ekim ayı içinde TBMM Genel Kurulu’na gelmesinin beklendiğini söyledi. Şu ana kadar 7 ilde bölge toplantıları düzenlendiğini ve gazete sahipleri ile istişarelerde bulunulduğunu anlatan Erkılınç, “İstişarede bereket vardır, hayır vardır. Elhamdülillah, gittiğimiz şehirlerde gazete sahipleri ve temsilcileri ile buluşmalarımızda bunun işaretlerini fazlasıyla gördük. Buraya gelinceye kadar 548 gazetemizle temas kurduk. Sizlerle beraber bu sayı 600’e ulaşacak. Bu şu anlama geliyor; iki haftada düzenlediğimiz 8 bölge toplantısında paydaşımız olan gazetelerimizin üçte ikisi ile temas kurduk. Onlar bizi, biz onları dinledik. Birbirimizi de çok iyi anladığımıza inanıyorum” dedi.