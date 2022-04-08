İşte Vergi ve Ekonomi Paketi’nin ayrıntıları

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda vergi ve ekonomi paketi olarak bilenen düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Milletvekili Şahin Tin; “Vergi suçlarına etkin pişmanlık uygulaması getiriyoruz. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çekiyoruz. 2B arazilerinin satış süresini kaçıranlara yeni başvuru hakkı tanıyoruz. Öğrenci taşıma ücretlerinde ek fiyat farkı verilmesine imkân tanıyoruz. Düzenleme ile tasarruf finans şirketlerinden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiyoruz” diye konuştu.

“Ortak değerlere odaklanıyoruz”

Dünya’nın en gelişmiş ülkelerini bile derinden sarsan küresel bir kriz ile tüm ülkelerin karşı karşıya olduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin; “Türkiye her zorluğun üstesinden gelebilecek imkân ve güce sahiptir. Salgına karşı verilen savaş, sınırlarımızda yaşanan terör yuvalanmalarıyla etkin mücadele, Ukrayna Rusya savaşı gibi daha birçok bölgesel ve küresel sancıyı savmak için hükümetimiz üzerine düşeni yapmaktadır. Güçlü ve büyük devlet olmak bunu gerektirir. Küresel ölçekte yaşanan bu sancılı süreci de en kısa sürede ve en az hasarla atlatmanın gayretindeyiz. Türkiye’nin ve milletimizin geleceğini siyasi her türlü hesabın önünde tutuyoruz. Milletimizin derdine çare aramak için üzerimize düşeni sırasıyla yapıyoruz. Farklılara değil ortak değerlere odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Etkin pişmanlık uygulaması geliyor”

Ekonomiye yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba yasa ile yeni adımların atıldığının altını çizen Milletvekili Şahin Tin; “Düzenleme ile muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkardık. İmalat sanayi ve turizmde yatırım teşvik sahibi mükelleflerin vergi müstesnasını 2025’e kadar uzattık. Vergi kaçakçılığına yönelik cezaları artırdık. Vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulamasını getirdik. Düzenleme kapsamında defter veya kayıtlarda hile ve tahrif yapanlara 5 yıla, bu belgeleri yok edenlere ise 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Verginin, faizinin ve cezaların yarısının soruşturma evresinde ödenmesi durumunda cezada yarı oranında indirim yapılabilecek. Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise üçte bir oranında indirim yapılacak. Yine bu düzenleme ile taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı getirdik. Böylelikle eğitimde taşıma kaynaklı muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Süreyi kaçıranlara yeni hak tanınıyor”

Hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik düzenlemelerinde yasa kapsamında yer aldığını söyleyen Milletvekili Şahin Tin şöyle devam etti; “Hazineye ait tarım arazileri 10 yıla kadar kiralanabilecek. Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri hak sahiplerine satılabilecek. 2B arazileri üzerinde bulunan taşınmazlar ile hazineye ait tarım arazilerine ilişkin süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022’ye kadar uzattık. Yasayla tasfiye durumundaki 21 tasarruf finansman şirketinden paralarını alamayan 50 bin üyenin sorunlarının çözülmesine yönelik alt yapı oluşturuldu. Bu kapsamda, üyeler sektörde kalan 6 firmaya hakları korunarak geçebilecekler. Sistemde kalmayanlar için ise Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ödeme yapacak. Yine düzenleme ile finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den 25’e çıkarıldı. İstifa eden hekimlerin tekrar kamu görevine dönüşü için zorunlu olan bekleme süreleri, bir defaya mahsus olmak üzere kaldırıldı. Çiftçilerin mallarına karşı aldıkları borçların geri ödenmesini kolaylaştırmak için de faiz düzenlemesine gidildi”