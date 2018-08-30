İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Şampiyonlar Ligi Play off turu rövanş karşılaşmaları oynanan 3 maç ile tamamlandı. Kızılyıldız yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.30 Ağustos 2018 Perşembe 01:32
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sonuçlar belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, Yunan ekibi PAOK'u deplasmanda 4-1 yenerken, PSV - Bate Borisov'u 3-0'la geçti. İlk maçı 0-0 berabere biten Salzburg Crvena Zvezda karşılaşması ise 2-2 sona erdi ve Sırbistan temsilcisi gruplara kalmayı başardı.
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