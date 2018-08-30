THY - Konya
0553 313 94 23

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi Play off turu rövanş karşılaşmaları oynanan 3 maç ile tamamlandı. Kızılyıldız yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 01:32
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sonuçlar belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, Yunan ekibi PAOK'u deplasmanda 4-1 yenerken, PSV - Bate Borisov'u 3-0'la geçti. İlk maçı 0-0 berabere biten Salzburg Crvena Zvezda  karşılaşması ise 2-2 sona erdi ve Sırbistan temsilcisi gruplara kalmayı başardı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 01:32
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Şampiyonlar Ligi play off turu
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. AEK
  5. Salzburg
  6. Crvena Zvezda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa basını duyurdu! Rizespor'da Giovanni Sio sesleri
    1. Fransa basını duyurdu! Rizespor'da..
    2. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    3. Trump, Kim'e verdiği sözü tutmamış!
    4. Bursaspor'dan transfer bombası Chedjou
    5. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    6. New York Times'tan Yemen çağrısı
    7. Fransa'da bir öğretmene terörü övme..
    8. Cevad Zarif: ABD'nin kinci tavırlarına..
    9. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na..
    10. TBMM Bakanı Yıldırım'dan S-400..
    11. 90'lı yıllarda 726 kat artan dolar, AK..
    12. İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret..
    13. Süper Lig ekibi yıldız oyuncun..
    14. Partizan maçı öncesi Tolga'dan kötü..
    15. Devlet başkanı açıkladı! Göçmenlere..
    16. Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı! İşte..
    17. Bakan Pakdemirli'den şarbonlu..
    18. Fuat Oktay müjdeyi verdi! O ülkeye..
    19. Emniyet müdüründen dikkat çeken..
    20. Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
    “Anne ne olur affet bizi, geç geldik”
    “Anne ne olur affet bizi, geç geldik”
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım