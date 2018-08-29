İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları oynanan 3 maç ile tamamlandı. Ajax,Young Boys ve AEK Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükselen ilk takımlar oldu.29 Ağustos 2018 Çarşamba 02:28
Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Ajax (Hollanda): 1-3, 0-0
AEK (Yunanistan)-MOL Vidi (Macaristan): 2-1, 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Young Boys (İsviçre): 1-1, 1-2
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunda, Ajax, AEK ve Young Boys gruplara katılma hakkını kazandı.
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