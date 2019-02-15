İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları! UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları oynanan 15 karşılaşma ile tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları oynanan 15 maç ile sona erdi. İşte günün toplu sonuçları: Galatasaray - Benfica: 1-2 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya): 0-1 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya): 0-2 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 1-2 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya): 1-3 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 2-1 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

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