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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları oynanan 15 karşılaşma ile tamamlandı.

15 Şubat 2019 Cuma 03:04
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları oynanan 15 maç ile sona erdi.

İşte günün toplu sonuçları:

Galatasaray - Benfica: 1-2

BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0

Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3

Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0

Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2

Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya): 1-3

Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 2-1

Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 03:04
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Avrupa Ligi
  3. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu

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