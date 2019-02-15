İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları oynanan 15 karşılaşma ile tamamlandı.15 Şubat 2019 Cuma 03:04
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları oynanan 15 maç ile sona erdi.
İşte günün toplu sonuçları:
Galatasaray - Benfica: 1-2
BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0
Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1
Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3
Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0
Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1
Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya): 0-2
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2
Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 1-2
Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya): 1-3
Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 2-1
Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1
YORUM YAZ